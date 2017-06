I protagonisti di "Soy Luna": a gennaio saremo in tour in Italia

Milano (askanews) - Dalla televisione al palco: la serie Disney "Soy Luna" dopo l'America Latina arriva in tour in Europa e fa tappa in Italia. I protagonisti Luna e Matteo sono gli stessi della serie la cui prima stagione ha attratto 29 milioni di spettatori cioè la coppia formata da Karol Sevilla e l'italiano Ruggero Pasquarelli, già in "Violetta". A Milano hanno presentato il "Soy Luna Live", organizzato in collaborazione con D'Alessandro e Galli, prima tappa italiana il 24 gennaio 2018 al Pala Alpitour di Torino. "Siamo molto contenti ed emozionati, ansiosi di arrivare in Europa per conoscere culture diverse, la cosa più divertente è ascoltare persone che parlano altre lingue, come cantano le canzoni e interagiscono con noi, siamo pronti"."Siamo prontissimi, manca poco, registriamo delle cose in Argentina, poi iniziamo le prove per i concerti in Europa, siamo contentissimi e non vediamo l'ora".I brani dei due album tratti dalla serie sono stati ascoltati 32 milioni di volte su Spotify e hanno 205 milioni di visualizzazioni su Vevo. Sul palco si canterà anche in italiano. "Siamo molto contenti per l'accoglienza riservata alla serie, le prime due sono andate bene arriverà la terza, e il tour europeo, ringraziamo chi ci apre le porte"."Sono molto contento di quello che mi sta succedendo, adesso nello spettacolo ho una presenza con più canzoni e questo mi piace molto di più, non riposo mai, è fantastico, ci sono delle grandi responsabilità e bisogna approfittarne".Lo spettacolo sarà al Palaeur di Roma il 27 e 28 gennaio, il 30 al Palapartenope di Napoli, il 31 al Mandela Forum di Firenze, il 2 e 3 febbraio al Mediolanum forum di Milano, il 6 al Palasport di Padova e il 9 alla Unipol Arena di Bologna.