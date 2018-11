I vestiti di Aretha Franklin all'asta a New York

Roma, (askanews) - Oltre trenta splendidi costumi della regina del Soul, Aretha Franklin, indossati durante le sue perfomance più famose, sono messi in vendita a New York insieme ad altri oggetti e memorabilia.Fanno parte dell'asta Icons & Idols: Rock-n-Roll organizzata da Julien's Auctions, all'Hard Rock Cafe di New York City.Tra i pezzi clou, il celebre abito rosso disegnato da Arnold Scaasi, lo stilista delle first lady, sfoggiato durante un concerto nel '91 al Radio City Music Hall. O la giacca del lussuoso marchio St.John che indossò quando Bill Clinton le consegnò la National Medal of the Arts nel '99.