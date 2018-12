I video musicali più visti su YouTube nel 2018 in Italia

Milano, (askanews) - "Amore e Capoeira" è il video musicale più visto su YouTube in Italia nel 2018. La canzone dell'estate è in testa ad una classifica che vede il dominio di pezzi di artisti italiani: ben 9 fra i primi 10.Al secondo posto c'è "Da zero a cento" di Baby K, un'altra regina dell'estate italiana col singolo estratto dal suo terzo album. Al terzo posto si cambia genere e spunta "Cara Italia" di Ghali.Seguono Nera, Alvaro Soler, J-Ax e Fedez fino ad arrivare al decimo posto dei Thegiornalisti con "Questa nostra stupida canzone d'amore".