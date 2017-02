Igor Righetti: "Tutte le donne di mio zio Alberto Sordi"

Roma, (askanews) - "Mio zio ha avuto tanti amori. Uno fu Patrizia De Blanck. Oltre a lei ce ne sono molti altri, lui non ne ha mai parlato, non si è mai fatto fotografare e non ha mai lanciato comunicati stampa, era un uomo d'altri tempi. Ha avuto Soraya, Katia Ricciarelli, Andreina Pagnani, Uta Franz, una bellissima attrice austriaca, che poi ha interpretato la Principessa Sissi. Ha avuto un sacco di avventure durate un'estate, chi non sa dovrebbe tacere, la sua vita privata era riservatissima, ci ha sempre detto che quando sarebbe morto avremmo potuto raccontare tutto ma che fino a quel momento si doveva rispettare la sua volontà". Il giornalista e conduttore radiofonico Igor Righetti, nipote di Alberto Sordi, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, nel corso del format ECG, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.