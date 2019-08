Il "1917" di Sam Mendes con Colin Firth e Benedict Cumberbatch

Roma, 2 ago. (askanews) - Arriverà al cinema nel 2020 "1917", film in cui Sam Mendes porta al cinema la sua singolare visione dell'anno cruciale della prima guerra mondiale.Il regista premio Oscar di "Skyfall", "Spectre" e "American Beauty", come si vede nel primo trailer diffuso, racconta la storia di due giovani soldati britannici, che ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di uno di loro.Sam Mendes lo ha anche co-sceneggiato e co-prodotto. Nel cast ci sono tra gli altri Colin Firth e Benedict Cumberbatch.