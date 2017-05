Il candido mondo onirico del video "Sono qui" degli Unicostampo

Milano (askanews) - "Sono qui" è il nuovo brano degli Unicostampo, band romana capitanata da Fabio Massimo Colasanti, produttore e musicista che ha collaborato con Pino Daniele, Gianluca Grignani e Giorgia. Il video che lo accompagna, ispirato da un viaggio del frontman in Giappone, disegna un mondo fantastico, popolato da alieni e creature selvagge. Un mondo apparentemente candido è attraversato dalla lussuria e si mescola fino a trasformare la protagonista: è un racconto della dialettica tra quelli che nella cultura cinese si chiamao yin e yang, in Giappone tra in e yo. In, la parte oscura del simbolo, rappresenta il negativo, il dolce, la parte femminile, ubbidiente e passiva; yo, il lato luminoso, sta per positivo, forte, maschile, aggressivo e progressivo. Invece di essere antagonisti, in e yo si completano a vicenda e sono in continua interazione. Il singolo anticipa il disco "Anime restanti", in uscita il 12 maggio.