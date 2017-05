Il cast dei Pirati dei Caraibi a Shangai. Depp: ho baciato Bardem

Roma, (askanews) - Johnny Depp, Orlando Bloom e Javier Bardem in conferenza stampa a Shangai, dove è stata proiettata la premiere mondiale del quinto capitolo dei "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar".Depp ancora una volta nel ruolo del capitano Jack Sparrow:"Interpretare Captain Jack per me è... Una vera sicurezza. In questo momento per me sarebbe difficile stare a tavola e farmi un toast. Tremerei nei miei stivali...".Nel film Jack Sparrow affronta una flotta di marinai fantasma guidati dal capitano Armando Salazar, alias Javier Bardem, al suo debutto nel cast della saga piratesca."Io e Javier abbiamo già lavorato insieme. Siamo amici da molto. L'ho baciato sulla bocca... Tanto perché lo sappiate. E sua moglie".Bardem è stato chiamato dal produttore Jerry Bruckheimer:"Jerry mi ha telefonato per dirmi che avrei interpretato - come già nel film 'Vicky Christina Barcelona, era uno scherzo - un tipo hot e sexy. Quindi gli ho detto di sì. E poi mi hanno inviato gli schizzi e io 'davvero? Questo è quello che chiamate sexy?' e lui ha detto 'sì'. Credo davvero fosse nella sua testa, non sta bene".Nel nuovo capitolo Orlando Bloom è ancora una volta il capitano Will Turner, che ha un figlio, Henry, interpretato dal giovane attore australiano Brenton Thwaites. Sul loro incontro Bloom dice:"Volevo pestarlo un po' semplicemente perché mi sentivo minacciato da quanto è bello e affascinante nella vita reale".La pellicola, in Italia dal 24 maggio, è stata diretta da Joachim R nning ed Espen Sandberg:"Siamo cresciuti insieme - dice Ronning - giriamo film insieme da quando avevamo 10 anni ed essere oggi qui, in Cina a Shangai, e proiettare i Pirati dei Caraibi che abbiamo diretto è stato un viaggio fantastico".