Il celebre Moulin Rouge festeggia i suoi 130 anni

Parigi, 7 ott. (askanews) - Le ballerine del celebre Moulin Rouge escono dal palco tradizionale e si esibiscono in uno spettacolo di Suoni e Luci proiettato sulla sua leggendaria facciata per celebrare il suo 130° anniversario.Una decina di minuti di stupore regalati al grande pubblico, per festeggiare, in un clima all'insegna del divertimento, 130 anni di storia - una storia eccezionale, 130 anni di successi, di creazione, di glamour e di festa come solo il Moulin Rouge sa fare.La celebre facciata del Moulin Rouge ha preso vita grazie a una proiezione di immagini esclusive, un viaggio attraverso la sua storia, dalla sua apertura nel 1889 fino alla sua rivista attuale, "Féerie".