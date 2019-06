Il coro dell'Antoniano canta la sua prima hit estiva

Milano, 5 giu. (askanews) - "Come i pesci gli elefanti e le tigri" è la prima hit estiva del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Si tratta di una canzone d'autore che amalgama le sonorità più contemporanee e attuali del pop italiano e le incantevoli voci dei 60 bambini tra i 4 e i 12 anni del Coro dell'Antoniano. Una proposta musicalmente trasversale che allieterà l'estate 2019. L'Antoniano da alcuni anni ha avviato una serie di contaminazioni e collaborazioni con artisti della scena musicale italiana, questa volta a scrivere musica e testi è Tommaso Paradiso dei The giornalisti.I proventi di questo brano - come di tutte le attività del Coro dell'Antoniano - concorrono a sviluppare progetti che alimentano la missione di Antoniano: accogliere le persone in difficoltà e renderle autonome nel loro percorso di vita.