Il duo Musica Nuda: spogliamo le canzoni, da qui il nostro nome

Roma, (askanews) - "Il nome è un'idea della signora Magoni e in principio a me non piaceva perché faceva pensare a delle cose pornografiche, invece racchiude perfettamente l'anima del duo: la musica si spoglia e resta l'ossatura centrale di una canzone che di solito è l'armonia e la melodia in questo caso solo con un contrabbasso e la voce". Ferruccio Spinetti, contrabbassista casertano dei Musica Nuda spiega così le origini del nome del duo nato nel 2003 con la cantante Petra Magoni, in un'intervista nello studio di askanews sul nuovo disco "Leggera" (Warner Music)."E nello spogliarsi si mette a nudo anche la verità di qualsiasi cosa: quando è spogliata da tutto quello che c'è in più resta una sostanza che ti può piacere o non piacere ma che comunque quella è", sottolinea la cantante di Pisa.Il 3 marzo parte un tour internazionale del duo vincitore del Premio Tenco nel 2006, per presentare live il nuovo album, queste le prime date confermate del "Leggera tour": 3 marzo Botticino (Bs) - Teatro Centrolucia, il 4 Mira (Ve) - Teatro Villa dei Leoni, il 5 Torino - Cap10100, il 10 Rimini - Teatro degli Atti, l'11 al Blue Note di Milano (Doppio spettacolo 21 e 23), il 16 Napoli - Teatro Politeama, il 21 Cusset (Francia) - Theatre de Cusset, il 7 aprile Poggibonsi (Si) - Teatro Politeama, l'8 Vittoria (Rg) - Teatro Vittoria Colonna, il 12 Matera - Auditorium Gervasio, il 18 Roma - Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi), il 22 Fano (PU) - Teatro della Fortuna, il 27 Denver (Colorado, Usa) - Newman Center For The Perfoming Arts, il 28 Detroit (Michigan, Usa) - Detroit Institute Of Arts e il 30 Toledo (Ohio, Usa) - Toledo Museum Of Art.