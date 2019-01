Il Fedez-pensiero sul governo: aspettiamo a tirare le somme

Milano (askanews) - "Io penso che questo governo sia stato legittimamente votato quindi, indipendentemente dal mio pensiero che immagino importi a poche persone, non essendo un grande statista, penso che bisogna dargli il tempo di fare qualcosa e tirare le somme più avanti". È questo il Fedez-pensiero a proposito del governo Lega-5Stelle raccolto da askanews a margine della presentazione del nuovo album del cantautore milanese "Paranoia Airlines", in vendita dal 25 gennaio, distribuito da Sony Music.In una recente intervista a Vanity Fair, Fedez ha dichiarato, a proposito del ministro Salvini: "Si può essere d'accordo o meno con lui, sul chiudere i porti e sul resto, e io non lo sono, ma rispetto la democrazia e riconosco che non ce la si può prendere con lui perché è stato votato da italiani in coscienza, e sta facendo esattamente ciò che aveva promesso".Poi ad askanews ha precisato: "Secondo me la musica e la politica sono due cose diverse. Quello che io ho sempre fatto nella mia carriera che ha avuto una forte connotazione politica non è tanto indottrinare o creare proselitismo intorno a me ma cercare di spingere le persone a farsi un'idea propria e quindi questo può essere il valore aggiunto della musica in quel tipo di contesto".