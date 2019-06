Il feretro di Zeffirelli arriva a Palazzo Vecchio a Firenze

Firenze, 17 giu. (askanews) - L'abbraccio di Firenze a Franco Zeffirelli inizia con l'allestimento della camera ardente nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. In queste immagini il feretro del grande regista e scenografo fa il suo ingresso nella sede del Comune in piazza della Signoria.I funerali di Zeffirelli, morto sabato 15 giugno a 96 anni nella sua casa romana, si svolgeranno domani, martedì 18, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, giorno in cui il sindaco Dario Nardella ha decretato lutto cittadino. Il regista verrà poi sepolto nella cappella di famiglia del cimitero delle Porte Sante, accanto alla Basilica di San Miniato.