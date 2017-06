Il fumettista Davide Toffolo promette: "Magnus" pronto nel 2018

Roma, (askanews) - "Magnus è un libro che ho in ballo da tanto tempo, la biografia di uno dei più grandi autori, per me il più grande autore italiano di fumetti che era Roberto Raviola alias Magnus. Sono quasi 10 anni che sto lavorando a questa biografia e prometto a tutte le persone che la stanno aspettando che il prossimo anno sarà l'anno buono per finire questa storia": così il fumettista-musicista Davide Toffolo, intervistato da Askanews in occasione della tappa romana del mini-tour Tempesta che il 29 giugno vede sul palco dell'iFest di Roma il suo gruppo I tre allegri ragazzi morti, Management del dolore post-operatorio e Blindur."Cose nuove sto facendo le storie nuove dei ragazzi morti, il secondo episodio, il secondo libro di Graphic Novel is dead, che è la mia biografia personale invece, una specie di stand up comedy fatta con i fumetti, il cui primo episodio è in libreria da un po' e aspetta il secondo, adesso che è passato qualche anno ho del materiale per poter scrivere di nuovo qualcosa su di me", ha aggiunto.