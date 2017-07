Il nome della band Fast Animal and slow Kids ispirato ai Griffin

Roma, (askanews) - "Eh sì, viene dai Griffin, perché quando abbiamo iniziato a suonare non pensavamo minimamente di uscire da quella sala prove, abbiamo fatto una band per bere le birre in sala prove e quindi abbiamo scelto un nome che ci faceva ridere era una gag dei Griffin incredibile, quindi ci sembrava funzionasse alla grande", spiega il batterista Alessio Mingoli, nello studio di askanews accanto a Jacopo Gigliotti (bassista della band perugina), intervistati in occasione della data romana dei Fast animals and slow kids, il primo agosto a Villa Ada-Roma incontra il mondo.Le prossime date dei Fask: il 29 luglio Recanati (Mc) Memorabilia-Festa della musica artigiana e indipendente, il 1 agosto Villa Ada Roma incontra il mondo con Edda e Le Capre a Sonagli, il 3 agosto San Vito dei Normanni (Br) Rockinday, il 4 agosto Lamezia Terme (Cz) Color Fest, il 5 agosto Gubbio (Pg) Gubbio Doc Festival, il 6 agosto Filago (Bg) Filagosto Festival, 12 agosto Castellina Marittima (Pi) Musica W Festival, il 22 agosto ad Asolo (Tv) Ama Music Festival, il 26 agosto Empoli (Fi) Beat Festival, l'8 settembre Fiorenzuola d'Arda (Pc) Why not festival, 9 settembre Desio (Mb) Parco Tittoni, 12 settembre Reggio Emilia - Festareggio c/o Campovolo, 19 settembre Tonadico (Trento) SotAlaZopa.