Il nuovo singolo dei Modà "Quel sorriso in volto"

Roma, 25 giu. (askanews) - Dal 25 giugno è online il video del nuovo singolo dei Modà "Quel sorriso in volto, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis, produzione DoubleVision.Film.Il video è stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almerìa in Andalusia, nella Spagna, conosciuto per aver ospitato i famosi "spaghetti western" di Sergio Leone.Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d'amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami.La band campione d incassi, dopo due anni di pausa, ha annunciato l'arrivo del nuovo album e 6 live nei principali palasport d'Italia per un'anteprima del tour: il 2 dicembre all' Unipol Arena di Bologna, il 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia, l'8 dicembre al Pala Alpitour di Torino, l'11 dicembre al Mandela Forum di Firenze e il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.