Il nuovo singolo dell'Incanto Quartet "The Sound of Silence"

Roma, (askanews) - In un' epoca in cui "contemporaneità" è sinonimo di fusione di stili e recupero dei tesori di un passato prossimo eppure lontano, L'Incanto Quartet, insolito gruppo vocale formato da quattro soprani lirici amanti del pop e del rock di qualità, ripropone la celeberrima "The Sound of Silence" di Paul Simon e Art Garfunkel, classe 1964, in una versione prodotta e arrangiata da Fabrizio Palma.Ed è anche un omaggio alla celebre versione della hard rock band Disturbed, del 2015, cui si ispira."The Sound of Silence" è uno dei passaggi emotivamente più toccanti del concerto "Incanto incontra il Pop", il progetto che, con la regia di Guido Tognetti e la produzione di Papik e Medlor, le Incanto Quartet stanno portando in teatro dalla fine del 2017, e che ripercorre le tappe di un viaggio ideale tra il mondo classico e i classici della musica pop internazionale.Il brano è in uscita venerdì 20 aprile 2018 su I-Tunes, Google Play, Amazon mp3, e sulle maggiori piattaforme in streaming Apple Music, Spotify, Deezer.