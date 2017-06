Il primo progetto solista di Vanessa: "Adesso sono solo io"

Roma, (askanews) - Si intitola "Back down", è il primo progetto solista di Vanessa, estratto dall'album "The Butterfly Experience" (Molto Records), che nasce dalla collaborazione con musicisti di grande esperienza e ospiti di livello internazionale. L'artista: "Non voglio più prendere l'opinione degli altri sul mio conto sul serio. Adesso sono io e voglio vivere la mia vita così come sto. Lungi da me la tua opinione su di me".Un mix di sonorità che viaggiano tra l'acid, il jazz, l'hip hop e il soul. "L'album esce a settembre, dopo le collaborazioni nasce il desiderio di volersi esprimere. Ecco la mia anima che è venuta fuori".Vanessa nasce in Suriname, ma cresce nei Paesi Bassi, ad Amsterdam. La musica black fa parte della sua formazione, così come la cultura hip hop e il rap. A 18 anni arriva in Italia, a Milano. Ha collaborato con Raf e Zucchero.