Il primo trailer di "Blade Runner 2049" con Ryan Gosling

Milano (askanews) - Atmosfere cupe, una metropoli distopica e il ritorno di Rick Deckard: nel primo trailer di "Blade Runner 2049" ci sono tanti elementi per pensare di non dover rimanere delusi dal film che ha l'ambizioso obiettivo di portare al cinema il seguito del capolavoro di Ridley Scott del 1982.Il protagonista del film, prodotto dallo stesso Scott ma diretto da Denis Villeneuve, il regista di "Arrival", è Ryan Gosling, l'agente K alle prese con un'indagine in cui solo un uomo può aiutarlo, Deckard nei cui panni torna Harrison Ford dopo essere stato il protagonista dell'originale.Nel cast ci sono anche Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto e Ana de Armas. Il film uscirà in Italia il 5 ottobre 2017.