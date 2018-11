Il principe Francesco De Gregori torna live e stupisce ancora

Milano (askanews) -Il principe torna live e promette emozioni e grande musica. Francesco De Gregori dal 28 febbraio al 27 marzo 2019 terrà una serie di concerti "Off the record" nella piccola sala del Teatro Garbatella di Roma e poi in estate andrà in giro per l'Italia con Greatest hits live accompagnato da una grande orchestra."Perchè questa scelta? Mi piace proprio questa idea di doccia scozzese passare da un suono limitato, come quello che può essere prodotto da me e dalla mia band di quattro elementi in un posto piccolo e raccolto e intimo e passare alla dimensione sonora di una grande orchestra dove le stesse canzoni prenderanno inevitabilmente una luce diversa e vedere che effetto mi fa, il mio lavoro è anche questo lasciarsi stupire da se stessi ogni tanto".Due modi completamente diversi di fare musica dal vivo."Le scalette saranno molto diverse perchè nella parte romana, perchè "Off the record" si farà solo a Roma, ci saranno canzoni ripescate dal fondo della mia memoria e provate estemporaneamente qualche minuto prima di salire in scena, e questo mi affascina molto, provare il pezzo e subito suonarlo. Invece nella parte orchestrale, lo dice anche il manifesto, Greatest hits privilegierà soprattutto i pezzi più famosi".Da sempre schivo e poco incline a fare lunghi sermoni durante i concerti, perchè dice c'è un tempo per parlare e uno per la musica, De Gregori smentisce un luogo comune che lo riguarda."Hanno detto che a me non fa piacere il fatto che il pubblico canti le mie canzoni durante i concerti, ma non è vero, basta che il pubblico non pretenda che io canti come cantano loro, perchè loro cantano come ho cantanto i brani 30 anni prima e io adesso le canto diversamente. Ma non lo faccio per fare un dispetto, ma perchè le sento diversamente".Greatest hits live" partirà da Roma l'11 giugno alle Terme di Caracalla, poi sarà all'Arena di Verona a Taormina e Lucca.