Il prossimo "Doctor Who" sarà una donna, è la prima volta

Milano (askanews) - Il prossimo "Doctor Who" sarà una donna, per la prima volta nella storia della serie di fantascienza britannica della Bbc. L'attrice Jodie Whittaker interpreterà la 13esima reincarnazione del Dottore, Signore del tempo che si rigenera con fattezze diverse ed è in grado di viaggiare nello spazio e nel tempo a bordo del mitico Tardis, astronave con le sembianze di una cabina del telefono della polizia anni Sessanta. Già fra i protagonisti della serie poliziesca "Broadchurch", Whittaker prende il posto di Peter Capaldi.Una rivoluzione culturale che coinvolge una serie amatissima, la più longeva di sempre, la prima puntata andò in onda nel 1963, con un forte impatto sull'immaginario collettivo britannico, dove la notizia è stata data in diretta tv dopo al finale di Wimbledon, ma non solo. Non sono mancate le critiche fuori e dentro al Web di chi non accetta l'idea che la protagonista sia una donna, dimostrazione perfetta che la Bbc non poteva fare scelta migliore.