Il rapper Achille Lauro: a Roma giovani di talento ma disillusi

Milano (askanews) - E' romano ma ha scelto Milano per la prima data del suo tour: parte dai Magazzini Generali il giro d'Italia del rapper Achille Lauro. Le città sono protagoniste della sua musica, il suo ultimo disco "Ragazzi madre", pubblicato con il collettivo No Face, racconta i quartieri e le strade della periferia. Roma e Milano, due realtà molto diverse: la città del cuore e quella dove deve stare chi fa musica di mestiere. "A Milano mi sembra che ci sia un periodo di boom, la gente è alla ricerca di qualcosa, vuole riuscire invece nel resto d'Italia, anche nella mia Roma, tra i giovani la situazione è in stallo. La cosa che mi dispiace è che rispetto a qui e alle città europee i ragazzi a Roma sono disillusi" ha detto il rapper.Per Achille Lauro il nuovo disco e il tour arrivano dopo un cambiamento importante: ha lasciato Roccia Music, il management di Marracash che lo aveva lanciato, per iniziare un nuovo percorso artistico. "E' stato un bel passo, importante e coraggioso: potevo stare seduto sugli allori. Per me quel management ha segnato il passaggio da artista emergente che ha bisogno di essere lanciato sul mercato a musicista che ricerca la perfezione con il suo team".Ai Magazzini Generali sarà sul palco con il collega Madman. Nel futuro c'è la sperimentazione. "Stiamo lavorando a della musica nuova che segnerà un punto a livello di tendenza".