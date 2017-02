Il rapper Mr Rain: successo arrivato senza talent, grazie ai fan

Milano (askanews) - Si intitola "I grandi non piangono mai" il nuovo singolo di Mr Rain, il rapper bresciano che si è fatto conoscere con "Carillon", primo singolo indipendente da oltre 10 milioni di visualizzazioni su Youtube e disco d'oro. La canzone, uscita su etichetta Atlantic-Warner Music, anticipa l'uscita del nuovo disco: dedicata alla madre, racconta la storia del rapper, compresi i problemi di droga. "Ho deciso di dedicarle questo primo singolo perchè è la persona che mi ha cresciuto e mi ha insegnato un sacco di cose dunque le ho scritto questa lettera di ringraziamenti. Mia madre mi ha spinto sempre in tutto, nella mia passione che poi è diventata il mio lavoro, e ha cercato di crescermi al meglio".In una scena rap e hip hop che definisce "satura", Mr Rain si ispira ad Eminem e Macklemore per fare un genere tutto suo. Nel 2017 uscirà il nuovo album che poi porterà in tour per farlo sentire dal vivo ai fan. "Devo molto a loro perchè mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo: il punto più bello del mio lavoro sono i concerti in cui riesco a entrare in contatto con tutti loro".Nel 2013 Mr Rain rifiutò la partecipazione a X Factor, scelta che rifarebbe. "Ho pensato di partecipare per farmi un po' di pubblicità e avere visibilità in più e spingere le mie canzoni, col passare del tempo ho capito che non era la strada giusta e ho deciso di fare a modo mio, piano piano, e sono arrivato qui. Non rimpiango nulla e non servono i talent per arrivare".