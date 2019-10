Il ritorno di Emma più forte che mai con "Fortuna"

Milano, 23 ott. (askanews) - E' tornata più forte della malattia e esce con l'album "Fortuna" in cui racconta che vede la vita sempre come un bicchiere mezzo pieno."Dire fortuna riempie la bocca di allegria e poi Fortuna sono io in questo caso, la donna vestita d'argento come racconto nella canzone sono io perchè credo che noi siamo la fortuna di noi stessi".Il singolo "Io sono bella", scritto da Vasco per lei ha riscosso un grandissimo successo."L'ha scritta lui ma è come se fosse entrato nella mia testa e mi avesse rubato il pensiero. E da qui capisci quanto Vasco che per me è un mito, in realtà ha studiato la mia persona. Da artista qual è ha quella grandissima sensibilità e ha sempre capito che non ho mai puntato sull'essere una femme fatale ma ho sempre messo la musica davanti a tutto e quindi sono bella ma non è questa la cosa più importante, spero di avere dei contenuti più fascinosi e interessanti".Solo un mese fa l'annuncio di uno stop a causa di problemi di salute, per rispetto del pubblico."Uno non può sparire nel nulla con un singolo fuori e un album in arrivo e per questo ho scelto la strada dell'onestà e ho detto in maniera molto delicata e sussurrata dicendo: ho scoperto di avere un problema ma lo risolvo e torno. Eccomi qua, la coerenza".Tosta e impegnata si è schierata con le Ong che salvano migranti in mare, ma questo ha scatenato gli haters sui social. Per questo dice serve una regolamentazione."Noi siamo artisti, vip e per dichiararlo abbiamo questo bollino blu e per averlo su Istagram abbiamo dovuto mandare una serie di carte e documenti per accertare la l'autenticità della persona, ma secondo me anche tutti altri per rimanere iscritti sui social dovrebbero mandare i loro documenti".Emma per festeggiare i 10 anni di carriera ma soprattutto il suo compleanno si esibirà un concerto evento il 25 maggio all'Arena di Verona."Più che dieci anni avevo voglia di fare una festa di compleanno e ci sarà tanto da festeggiare, tante canzoni da cantare, qualche salto nel passato. Sono curiosa di vedere come reagiranno i fan quando canterà i vecchi successi. Io sono nata per fare concerti dal vivo è il mio istinto primordiale stare sul palco e cantare per la gente".