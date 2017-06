Il tour di Gabbani a Milano, festa di pubblico al Carroponte

Milano (askanews) - Il "Magellano tour" di Francesco Gabbani fa tappa a Milano: al Carroponte di Sesto San Giovanni, risparmiato dalla pioggia, il vincitore del Festival di Sanremo ha portato il suo nuovo disco. Grande partecipazione del pubblico, che con lui ha ballato e cantato a squarciagola l'ormai famosissima "Occidentali's Karma", quadruplo disco di platino, e l'ultimo singolo "Tra le granite e le granate". Il cantautore sul palco non si è risparmiato, in continuo movimento per accontentare i suoi fan.Francesco Gabbani durante il tour in giro per l'Italia, organzizzato da International Music and Arts, è accompagnato sul palco da Filippo Gabbani alla batteria, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso e Davide Cipollini alla chitarra.