Il trailer di "Hunters", la serie Amazon con Al Pacino

Milano, 4 gen. (askanews) - Arriva il 21 febbraio su Prime Video "Hunters", la serie originale di Amazon che ha per protagonista Al Pacino.Ambientata nella New York del 1977, racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti, "The Hunters, appunto, che ha fatto una scoperta: centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti.Comincia così una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano.