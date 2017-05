Il trailer di The Defenders, i supereroi Marvel su Netflix

Milano (askanews) - Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil e Iron Fist insieme per salvare New York City. Sono i protagonisti di "The Defenders", la nuova serie di Netflix che unisce i quattro supereroi solitari, obbligati a fare squadra per il bene della loro città.Nel primo trailer diffuso da Netflix risulta chiaro che non sarà semplice far trovare l'armonia fra quattro personaggi, già protagonisti di altrettante serie prodotte dalla internet tv, abituati a sfide solitarie. Gli appassionati potranno ritrovare i volti di Charlie Cox (Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Finn Jones (Iron Fist) e Mike Colter (Luke Cage) nei panni dei 4 eroi Marvel, insieme ad altri volti noti fra cui Sigourney Weaver e Rosario Dawson. La serie sarà disponibile dal 18 agosto.