Il video del singolo di Nada "È un momento difficile, tesoro"

Roma, (askanews) - Esce il video di "È un momento difficile, tesoro", secondo singolo estratto e title track del nuovo album di inediti di Nada uscito lo scorso 18 gennaio per Woodworm Label / distr. Artist First.Nel videoclip Nada è un'inserviente che si aggira facendo piccoli lavori in un circo in pausa. Non c'è nessuno oltre a lei e qualche animale anch'esso sospeso in un limbo psicotemporale. È l'occasione per un volo della mente, una riflessione onirica su se stessi. "E' un momento difficile, tesoro", un momento che può durare un'esistenza intera, ma la vita va avanti, basta una ramazza e uno scopo sebbene piccolo."L apertura ideale, il prologo. Lo considero il tema di questo mio nuovo lavoro - ha affermato l'artista, al secolo Nada Malanima - è la canzone che con una triste ironia, nel suo avanzare con quel portamento di due soli accordi, trascina in una camminata elettrica che non si ferma mai continuando a girare intorno a se stessa. Io, la disperata protagonista di questo girone infinito, chiedo di aiutarmi a ritrovare quel po di calore e di umanità che mi faccia uscire dal cerchio delle conquiste ad ogni costo e da questa fredda attualità che non mi fa stare bene: 'ho troppe cose ma nessuna che mi tiri su, nessuna che mi tiri su. È un momento difficile, tesoro'.Nada sarà ospite di Motta al prossimo Festival di Sanremo venerdì 8 febbraio, con il quale duetterà nella canzone di quest ultimo "Dov è l Italia".E già ci sono le prime date del tour "È un momento difficile, tesoro": 8 marzo ad Arezzo (Karemaski), il 15 marzo a Bologna (Locomotiv), il 30 a Palermo (I Candelai), il 5 aprile a Rivoli (Torino, al Circolo della Musica), il 6 a Livorno (The Cage) il 7 a Milano (Magnolia), il 13 a Ravenna (Bronson), il 19 a Roma (Monk).Il nuovo album vede il ritorno alla produzione di John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours ed altri), di nuovo al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell album "Tutto l amore che mi manca" (2004).