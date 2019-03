Il video di "Pazzeska", Myss Keta siede su una mortadella gigante

Roma, 12 mar. (askanews) - L'8 marzo è uscito "Pazzeska", nuovo singolo di Myss Keta featuring Gué Pequeno, presentato dal vivo la sera stessa al The Square di Napoli in occasione di Gena, serata/evento dedicata alla gender equality e alla creatività femminile.Esce oggi 12 marzo (prodotto da RIVA e Populous, con un cameo di Stephanie Glitter) il video del singolo, diretto da Simone Rovellini con la direzione artistica di Motel Forlanini. Nel videoclip Myss Keta si muove super sinuosa in un ambiente total pink dominato da una mortadella gigante, una dimensione fuori dallo spazio-tempo che sembra uscita dall'immaginazione di Sigmund Freud dopo la visione di un film di David Lynch. Una chiara allucinazione collettiva di Motel Forlanini che si fa reale grazie alla performance di Keta.Il video mostra la stessa ambientazione della cover di Paprika, il nuovo album di Myss Keta in uscita il 29 marzo per Universal Music Italia, già in pre-order su Amazon e in pre-save su Spotify isl.lnk.to/PAPRIKA