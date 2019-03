Il videoclip di "I Love You", nuovo singolo di Ghali

Roma, 18 mar. (askanews) - È uscito il nuovo video di "I Love You", il nuovo singolo di Ghali. Ad un anno da "Cara Italia", arriva "I Love You", presentato il 14 marzo all'interno del carcere di San Vittore a Milano e cantato per la prima volta live domenica 17 marzo davanti a 80 mila persone prima di Milan-Inter allo stadio di San Siro. Un brano, definito da Ghali una "lettera d'amore a un carcerato", che nasce dalla consapevolezza che per iniziare a cambiare le cose occorre partire dall individuo e dalla sua realtà.Il videoclip - girato presso il Museo del Carcere "Le nuove" di Torino - inizia con due ragazzi che lanciano un aereoplanino di carta, con una lettera, all'interno delle mura del carcere. Le immagini sono il desiderio di superare i limiti metaforici e fisici del "noi" e del "loro", il tentativo di avvicinarsi al prossimo riconoscendo nella sua diversità un punto di vicinanza; il bisogno di amore e speranza.L'idea di Ghali, che quando era piccolo andava a trovare il papà in carcere, è provare a raccontare una realtà profondamente diversa dalla nostra quotidianità dove però gli slanci e i bisogni dell individuo restano immutati. L'aereoplanino è un aprirsi, un abbraccio, una volontà di dialogo e l'amore è un sentimento che non può essere arginato neanche dalle mura di una cella.Altro ruolo fondamentale nel videoclip è giocato dalla natura che come nella copertina del singolo, è presente e rappresenta una speranza di rinascita e rifioritura.Mentre i detenuti all'interno del carcere immaginario cantano e ballano, la vegetazione si infittisce proprio per raccontare, con una sorta di realismo magico, la persistenza della speranza in grado di crescere anche fra gli spiragli del cemento.Il concept del video è stato elaborato da Ghali mentre la regia è di Tiziano Russo e la produzione esecutiva di Passo Uno.