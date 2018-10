In anteprima il nuovo video di Germano Seggio sulle Dolomiti

Milano (askanews) - Il chitarrista siciliano Germano Seggio presenta "Alta Quota", il suo nuovo album di inediti in uscita il 9 novembre (distribuito da Azzurra Music). Terzo progetto discografico dell'artista, "Alta Quota" è un concept album che trae ispirazione dalle Dolomiti, coniugando pop, rock e natura.Le nove tracce che compongono l'album, sette brani inediti più la famosa "Mad World" riarrangiata in due versioni, hanno come fil rouge i luoghi incantevoli delle Dolomiti: da "Braies", a "Corno Bianco", a "49 bis", che è la strada che attraversa la Val Pusteria e conduce oltre confine a Lienz, ad "Alta Quota", la title-track, che è anche l'unico brano eseguito soltanto con la chitarra."Cinque anni fa perdevo mio papà, - spiega Germano - ed è proprio a lui che dedico l'intero album, segnando la profondità del legame che ci ha uniti sin da quando, all'età di 8 anni, mi ha fatto imbracciare la prima chitarra, mi ha trasmesso la passione per l'amata sei corde!""Alta Quota" è stato anticipato dal video della cover di "Mad World", che ha superato le 16.000 visualizzazioni.Germano Seggio, classe '75, nasce e vive a Palermo ed è un virtuoso della chitarra, vanta numerose e importanti collaborazioni.