In anteprima il nuovo video di Mattia Toni "Like This"

Milano (askanews) - L'idea di "Like This" è dare seguito a "Before the summer ends", il singolo pubblicato per l'estate appena terminata. Avendo un bacino di fan prevalentemente spagnoli e latino americani, Mattia ha deciso di aggiungere una parte cantata anche in spagnolo. La canzone ha suoni simili a "Before the summer ends" e viaggia su tematiche lgbtqr anche se in questo caso il ritmo è più prorompente per far ballare la gente accettando se stessa in piena libertà in rispetto ed orgoglio delle proprie diversità.Mattia Toni nasce a Castelnovo ne' Monti, un paese in provincia di Reggio Emilia. È diplomato all'Istituto Tecnico Commerciale e laureato in Scienze della Comunicazione. Dall'età di 19 anni si avvicina al mondo della musica, frequentando l'Istituto Musicale Merulo di Castelnovo ne' Monti. In quello stesso periodo affina le sue tecniche vocali e strumentali suonando ed esibendosi con alcune rock band. Nel 2015 compone e interpreta da solista il brano "We're in love tonight" che è stata selezionata quale sigla del Gay Village di Roma. Nel 2016 apre il suo canale YouTube e inizia a pubblicare le proprie canzoni con video autoprodotti. Nell'estate 2018 produce il nuovo singolo "Before the summer ends", pubblicato da Sunflower/Teorema Edizioni Musicali, ottenendo un buon riscontro sia a livello nazionale che internazionale.