In anteprima il nuovo video di Stragà "Ho esaurito la paura"

Roma, (askanews) - Si intitola "Ho esaurito la paura", il nuovo singolo del cantautore di Belluno Stragà. Questo il video, che askanews pubblica in anteprima.Il brano è il primo estratto dal nuovo disco di inediti "Guardare fuori" (Alman Music/Self), disponibile dall'11 maggio. Il videoclip è stato girato a L'Aquila, nelle zone terremotate. "Il terremoto è una tra le paure più grandi che una persona possa provare, penso in particolare ai bambini, che non sanno ancora cosa sia e si ritrovano ricoperti dalle macerie. E la paura dura ben oltre la durata delle scosse senz'altro esaurisce la paura chi continua a vivere accanto alle macerie, chi mette le mani nella ricostruzione, chi sa risollevarsi e sognare tra passato e presente".