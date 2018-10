In anteprima il video dei Buio Pesto "Giovane Vecchia Italia"

Genova (askanews) - In anteprima per askanews il video del nuovo singolo del gruppo dialettale ligure Buio Pesto "Giovane Vecchia Italia" cover della celebre hit di Billy Joel. Così come Joel inserì nel testo tutti gli avvenimenti e i personaggi più importanti degli Stati Uniti raggruppati per anno, dal 1949 (anno della sua nascita) al 1989 (anno della pubblicazione della canzone), i Buio Pesto hanno ripetuto l'impresa di Billy Joel, ma con fatti, avvenimenti, tragedie, personaggi storici, artisti, sportivi e televisivi che hanno fatto la storia Italiana. Il video si chiude con un'immagine del Ponte Morandi, proprio per sottolineare il pensiero che i Buio Pesto hanno voluto rivolgere al dramma che ha colpito la loro città questa estate. La canzone è stata realizzata con la supervisione di Rocco Tanica ed è dedicata alla memoria delle vittime del crollo.La band capitanata da Massimo Morini il prossimo 11 novembre si esibirà all RDS Stadium di Genova in occasione del primo concerto ufficiale dedicato alla memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa locale."Giovane Vecchia Italia" sarà dal 26 ottobre in radio e disponibile in digitale.