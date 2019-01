In anteprima il video del tenore Jonathan Cilia Faro

Milano (askanews) - Dagli Stati Uniti, in anteprima mondiale arriva, da venerdì 11 gennaio in radio "I love how you love me", il nuovo brano di Jonathan Cilia Faro. Dopo l'inedito "Passione", Jonathan esce con una nuova versione, prodotta dall'etichetta NewArias Entertainment LLC, del celebre brano "I love how you love me" uscito negli anni Sessanta, e interpretato dalle The Paris Sister.Ripreso da svariati artisti negli anni, la versione di Jonathan è un inno alla lirica italiana. Questo pezzo farà parte del nuovo album dell'artista, la cui uscita è prevista in primavera in tutto il mondo. "Ho scelto di fare con la produzione - racconta Jonathan - questa mia versione di "I love how you love me" perché lo ritengo un pezzo tra i più belli che parlano d'amore usciti in quegli anni. Spero di essere riuscito a renderlo anche un po' mio. Il brano è frutto di un lungo lavoro ci tengo a ringraziare per gli arrangiamenti Emanuele Chirco e per la produzione Matteo Cifelli".Jonathan Cilia Faro è nato a Ragusa in Sicilia. Ha iniziato a studiare musica all'età di 9 anni, imparando fisarmonica e pianoforte. Inizia la sua carriera in una tv locale Siciliana, poi all'età di 21 anni, dopo numerosi progetti in Italia si trasferisce in Canada, dove incide un doppio album di inediti, intitolato "Dalle tenebre alla luce" e "My Religion". Nel 2014 fonda la sua etichetta: La NewArias Entertainment LLC, una compagnia per la promozione della musica italiana nel mondo.