In anteprima il video "Sogni mai avverati" di Alessia Bufi

Milano (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di "Sogni mai avverati", il nuovo brano di Alessia Bufi, che anticipa il suo album d'esordio previsto in uscita per questa primavera."Sogni mai Avverati" è il primo singolo della giovane cantautrice prodotto da Luca Venturi per la On The Set ed è arrangiato da Simone Summa. È una canzone che ho scritto in un pomeriggio di primavera, senza un motivo particolare, nessun avvenimento speciale - dice Alessia - Mi sentivo rinchiusa, bloccata da una situazione generale che non mi lasciava essere me stessa, in questo senso infatti, le parole che ho usato richiamano la libertà. Alla vita .Suggestivo è anche il video, online sul canale YouTube dell'artista e diretto da Claudio Zagarini, caratterizzato dalle immagini che evocano un ambiente familiare, permette di scoprire uno scorcio della quotidianità di Alessia. Abbiamo girato questo video in una location molto particolare a Milano - dice Alessia - Si è creata fin da subito, un atmosfera tale da riportarmi indietro a momenti passati, suscitandomi le stesse emozioni. Un posto magico che mi ha permesso di trasmettere anche attraverso il video, ciò che già vuole esprimere la canzone in sé .Alessia Bufi, è una giovane cantautrice pugliese, nata a Molfetta (BA) nell'aprile del 2000. Attratta da sempre dalla musica, all'età di sei anni, inizia a studiare pianoforte. È proprio grazie a questa sua passione che Alessia, a soli 15 anni, comincia ad affacciarsi al mondo del cantautorato italiano e ad avere la necessità di esprimere le sue emozioni e il suo mondo attraverso la musica. Oggi studia presso il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e affina il canto con il maestro Pino Perris a Napoli.