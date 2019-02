In anteprima "Violet peonie" il video di Andrea Biagioni

Milano, 2 feb. (askanews) - In anteprima il video del brano "Violet peonie" (Adesiva Discografica/Self), il nuovo singolo di Andrea Biagioni, che segue la partecipazione del cantautore toscano a Sanremo Giovani.Questo video, qui un ampio stralcio, nasce da un'idea di Augusto Titoni, stilista illustratore del progetto, e di Andrea Biagioni, ispirati dalla condivisione di un modo di essere, di vedere i dettagli e di creare con spirito artigianale un micro mondo che racconta la crescita e i cambiamenti che avvengono nella vita del protagonista. Un nuovo tassello di un progetto che si svilupperà nel disco che uscirà prossimamente."Credo fortemente che chi riesce ad essere se stesso oggi sia un eroe... - spiega Andrea Biagioni in merito alla canzone scritta insieme a David Ragghianti - Il brano affronta il tema della ricerca del proprio mondo in cui trovare la forza di scegliere e prendere le proprie decisioni".Classe 1988, Andrea nasce in provincia di Lucca e si avvicina alla musica all'età di 10 anni, avviando un percorso che lo porterà ad essere un valido polistrumentista ancor prima che un cantante.