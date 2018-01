In Italia il tour "Real Illusion" dell'illusionista Triggiano

Roma, (askanews) - Arriva in Italia, dopo il debutto in Russia e in Germania, il tour "Real Illusion" dell'illusionista Gaetano Triggiano. Il tour partirà dal Teatro Brancaccio di Roma il 27 marzo per proseguire nelle principali città italiane.Triggiano ha concepito "Real Illusion", un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobati in un linguaggio teatrale. Mistero, energia, rapidità, forza, passione, poesia, e soprattutto magia, saranno gli ingredienti di questo sorprendente spettacolo di altissimo livello internazionale, uno show di effetti speciali e grandi illusioni che trasporterà il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato.