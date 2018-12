In uscita "Io torno", nuovo album d'inediti di Gigi Finizio

Milano (askanews) - Dal 7 dicembre 2018 è disponibile "Io torno" (S.I.Group srl/Believe Digital), primo capitolo del nuovo progetto discografico del cantautore Gigi Finizio. Il secondo capitolo verrà pubblicata entro la primavera 2019. Dodici tracce, sei in questa tranche, per un disco che è frutto di passione e sacrificio e che segna il ritorno dell artista sulla scena."Questo album - ha sottolineato l artista - esce dopo qualche anno in cui mi sono ritagliato il tempo per pensare, per pensare principalmente a chi mi dovesse accompagnare in questo nuovo cammino artistico. Credetemi è stato davvero complicato scegliere il titolo del mio nuovo progetto discografico e decidere da quale brano cominciare. Per quanto riguarda il singolo che dà il nome al disco ho deciso di utilizzare, mettendoci del mio, una hit famosissima altrove. 'Escreve ai' di Luan Santana, da cui prende ispirazione "Io Torno", è infatti uno dei brani pop più famosi in Brasile e quando lo ascoltai la prima volta mi vidi immediatamente ambasciatore di una musica che viene dall'altra parte del mondo ma che sono certo potrà arrivare ai cuori del mio pubblico grazie anche alla versione italiana scritta da me e dai miei compagni di viaggio"."Io torno" è stato anticipato dall omonimo singolo, in rotazione radiofonica dal 30 novembre, accompagnato da un videoclip, firmato da Fabrizio Cestari, che ha quasi raggiunto 20mila visualizzazioni su Youtube.Gigi Finizio nasce a Napoli nel maggio del 1965 e scopre il suo amore per la musica fin da giovanissimo. Cantautore e musicista, autore di grandi successi, con più di 30 album al suo attivo, i brani di Gigi Finizio riscuotono milioni di visualizzazioni e ascolti sulle più importanti piattaforme del web. Già quattro volte sul palco di Sanremo, ospite di grandi eventi di musica italiana in tutto il mondo, Finizio canta la vita di tutti i giorni, entra nel cuore del pubblico raccontando in musica le vicende d amore e di vita quotidiana nella loro straordinaria semplicità.Ha collaborato con moltissimi artisti nazionali e internazionali tra cui Baglioni, Giorgia, Lucio Dalla, Marcela Morelo.Attualmente dedica il suo impegno alla ricerca di nuove emozioni musicali e alla creazione di nuovi progetti live, discografici e sociali. Dal 30 novembre 2018 è in radio il singolo "Io Torno", che anticipa l uscita del suo nuovo album prevista per il 7 dicembre.