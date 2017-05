Cannes (askanews) - Irina Shayk in nero, Doutzen Kroes vestita a sirena in lurex. Nemmeno fosse una sfilata, il red carpet del Festival di Cannes si è riempito di top model. Tanti flash per la giovane compagna di Vincent Cassel, Tina Kunakey, con una nuvola di chiffon lilla. E poi, la miss universo francese Iris Mittenaere, la top tedesca Toni Garrn, Stefanie Giesinger e Lena Meyer-Landrut.