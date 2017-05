Isabella Ragonese: educare uomini contro la violenza sulle donne

Roma, 2 mag. (askanews) - Disparità nel lavoro, discriminazioni e soprattutto violenza di genere. Secondo Isabella Ragonese c'è ancora molto da fare per le donne, soprattutto a livello culturale. L'attrice ne ha parlato a Roma, alla presentazione del nuovo film di Daniele Vicari, "Sole cuore amore", di cui è protagonista (dal 4 maggio nelle sale", in cui si racconta proprio una storia di precarietà e quotidianità difficile dal punto di vista femminile."Non credo che culturalmente si stia facendo qualcosa. Io faccio il mio lavoro e posso solo cercare di interpretare e dare voce a delle realtà che magari sarebbero relegate al fondo di una pagina di giornale, quindi magari raccontate in un film possono raggiungere in modo più emotivo il pubblico e chi poi deve decidere di chiedere dei diritti" ha detto."Sicuramente le donne tengono su la società, la famiglia, il lavoro, il lavoro sottopagato, con molti meno diritti spesso degli uomini - ha aggiunto Ragonese - e la violenza secondo me è un problema che deve essere affrontato dal punto di visto culturale, cambiare proprio la mentalità, ma i cambiamenti sono lenti e per questo dovremmo iniziare subito anche a educare gli uomini, proprio a una specie di educazione sentimentale, per potersi adeguare al cambiamento profondo che ha avuto la figura della donna in questi anni".