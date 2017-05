Isabella Ragonese: in "Sole Cuore Amore" sono un'eroina di oggi

Roma, (askanews) - "Dammi tre parole: sole, cuore, amore" cantava Valeria Rossi nel 2001. Un brano diventato tormentone e che ritorna nel nuovo film di Daniele Vicari, il regista di "Diaz", "Sole Cuore Amore" appunto, dal 4 maggio al cinema. Un film che racconta il quotidiano di molte persone, la precarietà, la difficoltà di arrivare a fine giornata, attraverso due donne, due amiche, molto diverse tra loro, in una grande città come Roma e il suo hinterland, dove non è facile trovare il proprio posto.Il regista: "Questo titolo viene fuori da un'esperienza diretta che ho fatto, ho visto una scena che poi ho messo nel film con dei bambini che la cantavano; queste canzonette le disprezziamo tutti ma le ascoltiamo ovunque e le cantiamo, e il verso di 'Tre parole' lo trovo commovente e in contrasto con la vita dei personaggi che racconto".Eli, Isabella Ragonese, fa la barista a oltre due ore da casa, ha 4 figli e un marito disoccupato. Vale, invece, Eva Grieco, vive da sola, è una danzatrice e performer che per mantenersi lavora in discoteca. Due mondi distanti che si incontrano raramente ma uniti da un'amicizia. Due donne che si supportano nelle reciproche difficoltà del vivere.Vicari: "E' una storia di sorellanza, una cosa che noi maschietti dovremmo imparare ad apprezzare meglio, perché la sorellanza rompe tutte le barriere".Isabella Ragonese spiega: "L'unica resistenza che possono opporre alle brutture quotidiane che vivono è questa, le relazioni umane". Per l'attrice il suo personaggio è un'eroina moderna: "Mi è sembrato come di aver conosciuto una persona della quale ho il massimo rispetto, la stima, mi è sembrato di interpretare un'eroina del quotidiano. Penso che sia un personaggio che nonostante viva una vita particolarmente difficile, anche se non così rara, è una condizione purtroppo più comune di quanto pensiamo, parla un po' di tutti noi: a volte ci fermiamo e ci chiediamo come facciamo a mettere tutte le cose insieme senza abbatterci mai. E' un insieme di persone che ho conosciuto, non è un personaggio così distante da quello che viviamo".