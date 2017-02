Italia's Got Talent: giudici agguerriti a caccia di talenti

Milano (askanews) - Sempre più agguerriti e simpatici sono i giurati di Italia's Got Talent: Nina Zilli, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Frank Matano sono andati a caccia di talenti italiani capaci di stupire ed emozionare. L'appuntamento con la terza edizione targata Sky Uno, e seconda in onda anche su Tv8, è fissato per venerdì 24 febbraio.Mattatore assoluto Claudio Bisio secondo cui l'asticella della bravura dei talenti si è alzata molto. "Quest'anno soprattutto ho premiato l'originalità, lo stupore. Chi è riuscito a stupirmi con del talento ha avuto il mio sì, più che non la perfezione che comunque c'è stata ma l'avevo già vista. Alcune cose eseguite perfettamente ma in modo un po' freddo le ho lasciate correre".Per la tostissima Luciana Littizzetto questa trasmissione ha anche un messaggio di speranza. "Si sta respirando veramente un'aria venefica, come se respirassimo sempre con la testa nel sacchetto dell'aspirapolvere, respiriamo non solo le polveri sottili ma anche una realtà faticosa, senza grandi slanci verso il futuro. Qui dentro invece raccontiamo la possibilità a questi talenti di esprimersi e ci mettiamo anche in ascolto"Nina Zilli invece sogna una vincitrice donna. "Deve vincere il migliore, perchè è giusto così, ma speriamo che sia una lei quest'anno. Ho visto su questo palco delle femmine super capaci fare delle cose da sole o in gruppo, paurose, coraggiose, capaci di cose che noi umani non possiamo neanche immaginare oppure che fanno cose semplicissime ma che come le fanno loro non le fa nessuno".Frank Matano si auto definisce il giudice più severo ma adora i sui concorrenti. "Vedremo delle cose pazzesche, delle persone normalissime a cui non daresti due lire ma poi parte la performaNce e spaccano".Alla conduzione torna Lodovica Comello: la giovane presentatrice e cantante, fresca di partecipazione a Sanremo. Anche quest'anno ci saranno le eliminazioni da parte dei giudici e il golden buzzer, che permette a uno dei "professori in cattedra" di spedire il concorrente preferito direttamente in finale che sarà rigorosamente in diretta.