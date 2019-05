Jambo, il nuovo tormentone targato Takagi - Ketra e Giusy Ferreri

Villasimius, 27 mag. (askanews) - Un'esplosione di gioia e di allegria, "Jambo" la hit Afro Beat che farà ballare tutta l'estate è targata Takagi & Ketra insieme al cantante giamaicano Omi e soprattutto interpretata dalla voce graffiante e potente di Giusy Ferreri."Nasce dall'ascolto di centomila canzoni e brani dance del Sudafrica di questo ballo che si chiama "guara guara", avevamo voglia di fare qualcosa di fresco e di nuovo, senza ripeterci con sonorità e per questo siamo finiti in Africa e abbiamo scritto una canzone d'amore insieme a Federica Abbate e Cheope e questa ragazza l'ha cantata ed è venuta fuori una figata. A 130 bpm ci sarà da sudare".L'indiscussa regina delle estati italiane, Giusy Ferreri dopo Amore e Capoeira consolida la magica collaborazione col duo."In questo caso sono interprete, felicemente orgogliosa di condividerlo con la loro creatività, perché li trovo originali molto coinvolgenti, nelle loro musiche, mi piace come loro hanno voglia di rappresentare diversi paesi del mondo andando a scavare nelle loro sonorità, nelle ritmiche, ma anche nella cultura e nelle danze, per me è un modo molto bello di fare musica. Io penso che si divertiranno in tanti, visto che il brano non l'ho scritto io posso sbilanciarmi. Quando l'ho sentito in studio e non c'era ancora la mia voce mi sono messa subito a ballare, per cui quello che penso è che tanti si divertiranno e balleranno"."Mi ci vedo molto bene perchè è una cosa che avevo già fatto nel lontano 2005 durante una vacanza in Kenya, mi ero già avvicinata all'Africa perché è un continente che mi ha sempre incuriosito in particolar modo".Nella lingua Swahili "Jambo" significa "ciao", un saluto rivolto con il sorriso di chi non ha bisogno di niente per essere felice. E Giusy presta la voce anche alla simpatica giraffa.