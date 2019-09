Jova Beach Part, Brumotti e Pusateri protagonisti.

Una grande festa per oltre 100mila persone, con musica, sport e tanto divertimento. Questo è stato il Jova Beach Party di Linate.

Sul palco infatti, oltre a tanti musicisti, è salito anche un campione dello sport come Vittorio Brumotti. Il ciclista, ambassador Intesa Sanpaolo, è stato protagonista sul main stage del Jova Beach Party, rigorosamente in sella alla sua bicicletta, facendo divertire il pubblico con i suoi trick al ritmo dei beat di Lorenzo.

E tra i tanti ospiti non mancavano anche altri sportivi come Andrea Pusateri, paraciclista più volte campione italiano e vincitore in Coppa del Mondo nella categoria C1, a cui Brumotti ha raccontato l’esperienza di un tour che da luglio a settembre ha fatto ballare tutta l’Italia.