Jovanotti ad Asmara canta per i bambini della scuola italiana

Asmara, 14 nov. (askanews) - "Una bellissima mattinata": così Jovanotti ha definito l'incontro avuto con gli studenti della Scuola italiana di Asmara, in Eritrea, dove si trova per girare un video clip.Da giorni sui social media circolava la notizia della presenza di "Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, qui in Eritrea", con tanto di "Benvenuto Jovanotti!".Stando a quanto appreso da Askanews, Jovanotti si è intrattenuto con gli studenti della Scuola italiana per circa un ora, cantando per e con loro una decina di canzoni, tra cui "Ciao mamma" (e qui il refrain si è trasformato in "Che bello quando la scuola di Asmara è piena"), "Questa è la mia casa" e "A te".L'artista si è detto contento di aver scoperto la scuola, dove ci sono tanti bambini che parlano italiano, perchè "la nostra è una bella lingua".