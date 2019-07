"Jumanji: The Next Level": torna il gruppo ma cambia il gioco

Roma, 1 lug. (askanews) - A due anni dall'uscita di "Jumanji: Benvenuti nella Giungla" ecco di nuovo Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan imbattersi nel celebre gioco apparso per la prima volta al cinema nel film del 1995 con protagonista Robin Williams.Svelato il primo trailer di "Jumanji: The Next Level", diretto ancora da Jake Kasdan e nelle sale da gennaio 2020 (distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia).In questa nuova avventura il gruppo è tornato ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto e per sopravvivere dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.Nel cast tra gli altri ci sono Danny Glover, Danny DeVito e Nick Jonas (che torna ad interpretare il ruolo di Jefferson "Idrovolante" McDonough).