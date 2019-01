Just Dance World Cup: Antonino Pomilia è il campione italiano

Milano (askanews) - Giocare ai videogiochi non è solo una questione da divano. Anzi gli e-sport possono essere fisicamente molto coinvoglenti e diventare vere e proprie competizioni internazionali. Come nel caso della Just Dance World Cup, la competizione globale dedicata al gioco di ballo per eccellenza ormai giunta alla sua terza edizione. Il campione italiano è il giovane siciliano Antonino Pomilia, 20 anni, che si conferma per il secondo anno consecutivo il miglior Just Dancer d'Italia. La finalissima ha visto i migliori otto ballerini di Just Dance 2019 sfidarsi e scatenarsi sulle note delle hit del momento. A incoronarlo vincitore LaSabri, creator con oltre 3 milioni di follower, e Lala, ballerina professionista e coreografa ufficiale di Just Dance, Antonino nei prossimi mesi volerà in Brasile per le finali mondiali della competizione. Ad attenderlo per una sfida all'ultimo passo, i giocatori più talentuosi da 18 diverse nazioni.