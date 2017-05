Katy Perry "diavolessa" e Rihanna floreale al Met Gala a New York

Roma, (askanews) - Parata di star al Met Gala al Metropolitan Museum of Art a New York. Passerella d'eccezione con Katy Perry che si è presentata con uno scenografico abito rosso e stile "diavolessa"; Rihanna, che per il web è stata la vera regina, indossava un mini abito, effetto enorme mazzo di fiori.Hanno sfilato anche Tom Brady e Gisele Bundchen, Kylie Jenner, Celin Dion, Madonna, John Legend e Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Serena Williams con un abito verde smeraldo, visibilmente incinta.