Katy Perry in vacanza a Capri visita la Grotta azzurra

Capri (askanews) - Katy Perry si gode il sole e il mare di Capri. La cantante pop, capelli cortissimi biondo platino e costume intero monospalla, è in vacanza in Italia ed è stata avvistata mentre, con un gruppo di amiche e bambini, si dedicava alla visita più gettonata dell'isola campana: un giro nella celebre Grotta Azzurra, uno dei simboli dell'isola di Capri.Katy Perry è salita su una delle tipiche barchette a remi, con la quale ha visitato le meraviglie dell'antro blu.All'uscita ha salutato i fan che la acclamavano prima di fare ritorno sul lussuoso yacht ancorato in rada con cui ha deciso di visitare il Mediterraneo e le sue bellezze.