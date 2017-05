Kim Rossi Stuart è Maltese: "Io, ispirato a Borsellino e Falcone"

Roma, (askanews) - Siamo nel 1976, a Trapani. La mafia è ancora considerata da molti come un'invenzione di scrittori e giornalisti, ma è proprio in questo periodo che si sta invece trasformando, grazie all'enorme quantità di denaro che le arriva dal traffico di eroina. Un cambiamento che dà inizio a una lunga guerra che insanguinerà il nostro Paese negli anni successivi. La storia del commissario Maltese è quella di un uomo che si trova da solo a combattere contro qualcosa che a detta di tutti non esiste.Dopo 13 anni, Kim Rossi Stuart torna in tv per interpretare Maltese. "Maltese - Il romanzo del commissario", per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, è una serie tv in 4 episodi, in onda su Rai Uno da lunedì 8 maggio.L'attore Kim Rossi Stuart: "Mi sono soffermato anche su immagini di Falcone e Borsellino e ho cercato di farmi qualche domanda in relazione al sorriso di una celebre di Falcone. Questo è un aspetto del mio lavoro, più misterioso. Spero che qualcosa attraverso quella foto so arrivato. Così come la sigaretta di Borsellino che tanto raccontava di lui, tanto significativa era".